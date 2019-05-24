الحرائق تلتهم مزارع الحبوب في العراق

وأشارت المديرية إلى أن "50 دونما من محصول الشعير من أصل 1050، تعرضت للحريق في قرية وادي المر بمحافظة نينوى، بالإضافة إلى احتراق 20 دونما من محصول الشعير من أصل 1020 في قرية المفلكة التابعة للمحافظة".
وأضافت المديرية، أن "خمسة دونمات من محصول الشعير من أصل ألف دونم، احترقت في ناحية تلعفر بمحافظة نينوى، إضافة إلى 667 دونما من محصول الحنطة من أصل 4 آلاف دونم ضمن ناحية آمرلي بمحافظة صلاح الدين، ناهيك عن 4 دونمات من محصول الحنطة من أصل 6 في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".
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