وزير المالية اللبنانى: الحكومة تتفق على مسودة الميزانية

قال على حسن خليل وزير المالية اللبنانى، إن الحكومة اللبنانية اتفقت على جميع بنود مسودة الميزانية الحكومية فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة وإنه سيتم عقد جلسة أخيرة لاعتماد المسودة فى القصر الرئاسي.
وقال خليل فى مقابلة مع تلفزيون إن.بي.إن إن جميع البنود والمواد جرى الاتفاق عليها.
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