مجتمع الأنواك يشكو من عدم التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني

قال مجتمع الأنواك بمنطقة أكوبو، يوم الثلاثاء، من عدم تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني لاقليم أعالي النيل الجاري حالياً في العاصمة جوبا ، قائلاً إن الحوار غير شامل.

وفي يوم الاثنين الماضي ، انطلق مؤتمر الحوار الوطني لاقليم اعالي النيل الكبرى في جوبا ، الذي حضره أكثر من 200 ممثل، ويتيح المؤتمر الذي سيختتم أعماله اليوم ، فرص للممثلين بإبداء آرائهم ورفع شكواهم و المقترحات.

وفي حديثه لراديو تمازج يوم الأربعاء ، قال جون أوبيو ، رئيس مجتمع أنواك في منطقة أكوبو ، إن المجتمع لم يتم استشارته خلال اختيار ممثليه في المؤتمر، مبيناً أن حاكم الولاية اختار الممثلين من جانب واحد على أساس الحزب.

وأضاف: "ليس لدينا أي مشكلة مع الممثلين. لكن ما يقلقنا هو قد لا يثيروا من مظالمنا."

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وأبان جون أنه تمت دعوة اثنين من أفراد المجتمع للحضور كمراقبين فقط و ليس ممثلين بعد أن دفعوا بالشكوى إلى الحوار الوطني.

من جانبه ، أكد جيمس آباي ، ممثل المؤتمر ووزير مالية أكوبو ، أنه تم اختيارهم من قبل حاكم الولاية ، قائلاً إن خطاب لجنة الحوار الوطني لترشيح الممثلين قد تم توجيهه إلى حاكم الولاية.

وتم تدشين مبادرة الحوار الوطني في ديسمبر 2016 ، والتي أطلقها الرئيس كير لإجراء مصالحة.