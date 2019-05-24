وتقرر تشكيل الجمعية التي بين مؤسسيها رجال أعمال وشخصيات اجتماعية بارزة وعلماء وأطباء وصحفيون روس بعضهم منحدرون من سوريا، في 21 أبريل 2014 لمواجهة آثار الأزمة السورية، حيث تنشط في سوريا ودول أخرى في المنطقة وخارجها.
وأقامت الجمعية مراسم احتفالية بمناسبة عيد تأسيسها الخامس، ويوبيل نائب رئيس الجمعية، وعضو الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ناديا غندور، وذلك بحضور ضيوف رفيعي المستوى بينهم سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "روسار" الخيرية الروسية الناشطة في سوريا تحتفي بعيد تأسيسها الـ5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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