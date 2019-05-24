صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر

تصادف هذا الصيف الذكرى الخمسون لأحد أكثر الإنجازات الإنسانية استثنائية، وهو أول هبوط بشري على سطح القمر.

وبحلول 20 يوليو من هذا العام، ستمر خمسة عقود بالضبط مذ وطأت قدما نيل أرمسترونغ سطح القمر ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وفي ذلك التوقيت من العام 1969، ابتعد أرمسترونغ عن مركبة الهبوط على سطح القمر وتحدث إلى 650 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون والراديو بكلمات تاريخية قائلا: "هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها خطوة عملاقة للبشرية".

وتعد صور رحلة "أبولو 11" من بين أكثر الأحداث شهرة في التاريخ، وتصور اللقطات المذهلة المناظر الطبيعية غير العادية التي تحبس الأنفاس للقمر.

وبمرور 50 عاما على أول شخص يمشي على القمر، في مهمة "أبولو 11" التابعة لوكالة "ناسا"، والتي جمعت كلا من أرمسترونغ وبوز ألدرين ومايكل كولينز، أعيد نشر أفضل الصور للاحتفال بأهم الانجازات الفضائية البشرية في مجال الفضاء.