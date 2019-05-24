وبحلول 20 يوليو من هذا العام، ستمر خمسة عقود بالضبط مذ وطأت قدما نيل أرمسترونغ سطح القمر ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.
وفي ذلك التوقيت من العام 1969، ابتعد أرمسترونغ عن مركبة الهبوط على سطح القمر وتحدث إلى 650 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون والراديو بكلمات تاريخية قائلا: "هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها خطوة عملاقة للبشرية".
وتعد صور رحلة "أبولو 11" من بين أكثر الأحداث شهرة في التاريخ، وتصور اللقطات المذهلة المناظر الطبيعية غير العادية التي تحبس الأنفاس للقمر.
وبمرور 50 عاما على أول شخص يمشي على القمر، في مهمة "أبولو 11" التابعة لوكالة "ناسا"، والتي جمعت كلا من أرمسترونغ وبوز ألدرين ومايكل كولينز، أعيد نشر أفضل الصور للاحتفال بأهم الانجازات الفضائية البشرية في مجال الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.