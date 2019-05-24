وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن هجمات كيميائية في إدلب السورية

أفادت صحف روسية اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع تنفي صحة تقارير متداولة حول وقوع هجمات كيميائية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، مشددة على أن روايات واشنطن بهذا الخصوص تهدف إلى توفير غطاء سياسي لتحركات الإرهابيين.

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