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المجلس العسكري ينعى فقيد البلاد القيادي علي محمود حسنين

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نعى المجلس العسكرية الانتقالي في السودان، فقيد البلاد القيادي علي محمود حسنين والذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا أثر ذبحة قلبية .

وكان القيادي علي محمود حسنين قد عاد من منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن، بتاريخ 16 أبريل الماضي عقب أيام من سقوط نظام البشير بعد حوالي 10 سنوات من الغياب.

وفور وصوله الخرطوم توجه حينها حسنين، الذي يعد من أبرز معارضي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وسط احتفاء من جانب المعتصمين.

نص النعي :

يتقدم المجلس العسكري الإنتقالي بخالص التعازي لأسرة وأنصار ومؤيدي الأستاذ علي محمود حسنين الذي لبى نداء ربه صباح اليوم ويسأل الله العظيم وببركة الشهر الكريم أن يتقبله ويرحمه رحمة واسعة
فقد كان الفقيد خلال مراحل حياته كلها رمزا وطنيا خالصا ورقما مهما في مسيرة الديمقراطية في البلاد فقد كرس حياته من أجل الحرية والإنعتاق وعمل عقب عودته للبلاد بفاعلية مع المجلس العسكري من أجل إرساء الإستقرار بالبلاد.

والمجلس العسكري الإنتقالي إذ ينعيه يؤكد أن مسيرة الفقيد الداعية للحرية والديمقراطية والإستقرار ستتواصل بإذن الله.

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