المجلس العسكري ينعى فقيد البلاد القيادي علي محمود حسنين

نعى المجلس العسكرية الانتقالي في السودان، فقيد البلاد القيادي علي محمود حسنين والذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا أثر ذبحة قلبية .
وكان القيادي علي محمود حسنين قد عاد من منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن، بتاريخ 16 أبريل الماضي عقب أيام من سقوط نظام البشير بعد حوالي 10 سنوات من الغياب.
وفور وصوله الخرطوم توجه حينها حسنين، الذي يعد من أبرز معارضي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وسط احتفاء من جانب المعتصمين.
نص النعي :
والمجلس العسكري الإنتقالي إذ ينعيه يؤكد أن مسيرة الفقيد الداعية للحرية والديمقراطية والإستقرار ستتواصل بإذن الله.
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