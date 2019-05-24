تدريب عسكري مشترك بين القوات الخاصة المصرية والأمريكية في القاهرة

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها، أنه اجتمع أعضاء من قوات العمليات الخاصة الأمريكية مع القوات الخاصة المصرية في تدريب مشترك في القاهرة.
وأشارت إلى أن التدريب يسلط الضوء على هدف مشترك بين البلدين ويتمثل في التغلب على تحديات العالم الحقيقي، وهو مصمم لتحسين إمكانيات التشغيل البيني بين الدول الشريكة وتعزيز قدرتها على إجراء عمليات مشتركة في بيئة معقدة.
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