نجم رمضان حرق نفسو.. بقلم محمد الطيب الأمين

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في رمضان لا يجوز أن تخرج الفتاة إلى الشارع متبرجة ومتعرية ..
* في رمضان وغير رمضان لابد أن تكون المرأة محتشمة ..
* ولكن درجة احتشام الفتاة يجب أن تكون أكبر في رمضان حتى لا تجرح صيام الصائم ..
* وبما أن ذلك كذلك فنحن نقول إن (البطيخة) غير المحتشمة تلعب ذات الدور الذي تلعبه الفتاة غير المحتشمة ..
* تجار البطيخ سامحهم الله يعرضون البطيخة (مفتوحة) في نهار رمضان ..
* لما تشوف البطيخة حمراااااا لا تملك إلا أن تقول اللهم إني صائم ..
* نرجو من تجار البطيخ مراعاة مشاعرنا في هذه الأيام ..
* ندعو لحشمة البطيخ وعدم تبرجه في نهار رمضان ..
* وغايتو جنس غايتو ..
* ضحكة السر قدور (العادية) طوال السنوات الماضية تبدو هذا العام (مشاترة وغير عادية) وهي أشبه بالضحك في بيت البكا ..
* أمهات شهداء الثورة هن اللائي كانت تعجبهن ضحكة السر قدور وقفشاته، وهن الآن أغلقن التلفزيون حداداً وحزناً على رحيل فلذات أكبادهن ..
* ولذلك ضحكة السر قدور تبدو جارحة جداً و(هزت كتف هدى عربي كذلك) ..
* حاجة تكسف ..
* حتى الآن استقالة الكاردينال مجرد كلام ..
* استقال عبر اللسان لم يقدمها مكتوبة ..
* الأرجح أن الكاردينال ربما ينتظر تعيين الحكومة ..
* لو أصبحت الحكومة مدنية سيكون للكاردينال قرار ولو أصبحت عسكرية سيكون له قرار ..
* نقول هذا علماً بأن الكاردينال رئيس الهلال وليس رئيس المؤتمر الوطني فترى لماذا لا يحدد موقفه بغض النظر عن مستقبلنا السياسي ؟
* الكاردينال .. حكاية ووراها كباية ..
* جرت العادة أن يتوهج حسين خوجلي في رمضان من خلال برامج حوارية توثيقية في غاية الجمال ..
* ولكن حسين (حرق نفسه) بصورة غريبة وهو يقف ضد الثورة رغم أنه يعلم أن (راكوبة الحكومة ما بتتشكر في الخريف) ..
* إنجاز حسين خوجلي المثقف للحكومة وخسر الشعب وبالتالي خسر رأس ماله ..
* حسين خوجلي والطاهر حسن التوم سيكونان خصماً على أي قناة بعد اليوم ..
* حتى الآن لا أعرف كيف ولماذا وعشان شنو وقف حسين ضد الشعب ..
* حسين كان يعلم أن الحكومة مصت دم الشعب ولم يبق لها إلا أن تستثمر في (هوا الله) وتبيع لنا الأوكسجين ..
* ومع ذلك وقف معها حسين ..
* لا نقول الطاهر حسن التوم لأن الطاهر لم يكن يوماً شيئاً مذكوراً ..
* نتحسَّر على حسين لأنه واجهة إعلامية ورجل مثقف حرق نفسه بطريقة مذهلة ..
* انسدت بصيرته فخسر الكثير والكثير جداً ..
* البعادي الشعب خسران يا حسين ..
* أسوأ منظر ممكن تشاهده هو مجموعة كبيرة من الرجال والنساء يفترشون الأرض في نهار رمضان أمام الصراف الآلي في انتظار (حقهم) ..
* في ناس بعد صلاة الفجر بتبدأ رحلة البحث عن صراف فيهو قروش ..
* من الفجر وحتى مغيب الشمس عشان تشيل جزء يسير من حقك ..
* حقك وليس حقهم ..
* حقك يعني لا صدقة ولا هدية ..
* الناس بقت شغالة تفتش القروش ..
* الشغل الأيام دي إنك تفتش قروشك ..
* شغالين نفتش في القروش ..
* هذا ربما يكون أصعب رمضان مر على الناس خلال السنوات الأخيرة ..
* المهم ..
* الحلو مر ، واسمه البلدي (آبري) هو مشروب سوداني كامل الدسم ..
* لا أعرف لماذا نختصر الحلو مر في رمضان فقط ؟
* لماذا نجعل الآبري مشروب موسمي مثله ومثل برنامج أغاني وأغاني؟
* لماذا لا يكون الحلو حاضر طوال أيام السنة ؟
* هو مشروب يميزنا عن غيرنا فلماذا نستعين به في رمضان فقط ؟
* صحيح أن صناعة الحلو مر تبدو مرهقة ومكلفة ولكنه مشروب يستحق أن يكون حاضراً في حياتنا طوال أيام السنة ..
* الحلو مر عصير يمكن أن تشربه خالي سكر ويمكن أن تشربه مسكر وأظن أن هذا سر تسميته ..
* هو من العصائر التي لا تحتاج لسكر كثير مثل البرتقال ..
* حلو ومر ..
* فيهو حلا وفيهو مرار ..
* ولعل هذا أول رمضان ينطبق فيه اسم الحلو مر ..
* هذا أجمل رمضان يمر علينا وفي نفس الوقت هو أصعب رمضان يمر علينا ..
* أجمل رمضان لأنه جاء بعد نجاح ثورة اقتلعت نظام له (30) سنة ..
* رمضان بدون كيزان ..
* وهو أصعب رمضان لأنه جاء في ظروف صعبة جداً ..
* ظرف متعددة تبدأ من انعدام السيولة وشح المياه والوقد وحرارة الجو فضلاً عن حالة الاحتقان السياسي الكبير ..
* نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يشملنا بالرحمة والمغفرة والعتقد من النار ..
* هذه أيام الدعاء علينا أن نكثر من الدعاء ..
* الدعاء للبلد لأن بلدنا تحتاج لدعواتنا .
* وإذا انصلح حال بلدنا ستنصلح أحوالنا جميعاً ..
* ويا الله مطرة ..
* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..
* و..و..
* والله في ..
كانت هذه تفاصيل خبر نجم رمضان حرق نفسو.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.