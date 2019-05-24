نجم رمضان حرق نفسو.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في رمضان لا يجوز أن تخرج الفتاة إلى الشارع متبرجة ومتعرية ..

* في رمضان وغير رمضان لابد أن تكون المرأة محتشمة ..

* ولكن درجة احتشام الفتاة يجب أن تكون أكبر في رمضان حتى لا تجرح صيام الصائم ..

* وبما أن ذلك كذلك فنحن نقول إن (البطيخة) غير المحتشمة تلعب ذات الدور الذي تلعبه الفتاة غير المحتشمة ..

* تجار البطيخ سامحهم الله يعرضون البطيخة (مفتوحة) في نهار رمضان ..

* لما تشوف البطيخة حمراااااا لا تملك إلا أن تقول اللهم إني صائم ..

* نرجو من تجار البطيخ مراعاة مشاعرنا في هذه الأيام ..

* ندعو لحشمة البطيخ وعدم تبرجه في نهار رمضان ..

* وغايتو جنس غايتو ..

* ضحكة السر قدور (العادية) طوال السنوات الماضية تبدو هذا العام (مشاترة وغير عادية) وهي أشبه بالضحك في بيت البكا ..

* أمهات شهداء الثورة هن اللائي كانت تعجبهن ضحكة السر قدور وقفشاته، وهن الآن أغلقن التلفزيون حداداً وحزناً على رحيل فلذات أكبادهن ..

* ولذلك ضحكة السر قدور تبدو جارحة جداً و(هزت كتف هدى عربي كذلك) ..

* حاجة تكسف ..

* حتى الآن استقالة الكاردينال مجرد كلام ..

* استقال عبر اللسان لم يقدمها مكتوبة ..

* الأرجح أن الكاردينال ربما ينتظر تعيين الحكومة ..

* لو أصبحت الحكومة مدنية سيكون للكاردينال قرار ولو أصبحت عسكرية سيكون له قرار ..

* نقول هذا علماً بأن الكاردينال رئيس الهلال وليس رئيس المؤتمر الوطني فترى لماذا لا يحدد موقفه بغض النظر عن مستقبلنا السياسي ؟

* الكاردينال .. حكاية ووراها كباية ..

* جرت العادة أن يتوهج حسين خوجلي في رمضان من خلال برامج حوارية توثيقية في غاية الجمال ..

* ولكن حسين (حرق نفسه) بصورة غريبة وهو يقف ضد الثورة رغم أنه يعلم أن (راكوبة الحكومة ما بتتشكر في الخريف) ..

* إنجاز حسين خوجلي المثقف للحكومة وخسر الشعب وبالتالي خسر رأس ماله ..

* حسين خوجلي والطاهر حسن التوم سيكونان خصماً على أي قناة بعد اليوم ..

* حتى الآن لا أعرف كيف ولماذا وعشان شنو وقف حسين ضد الشعب ..

* حسين كان يعلم أن الحكومة مصت دم الشعب ولم يبق لها إلا أن تستثمر في (هوا الله) وتبيع لنا الأوكسجين ..

* ومع ذلك وقف معها حسين ..

* لا نقول الطاهر حسن التوم لأن الطاهر لم يكن يوماً شيئاً مذكوراً ..

* نتحسَّر على حسين لأنه واجهة إعلامية ورجل مثقف حرق نفسه بطريقة مذهلة ..

* انسدت بصيرته فخسر الكثير والكثير جداً ..

* البعادي الشعب خسران يا حسين ..

* أسوأ منظر ممكن تشاهده هو مجموعة كبيرة من الرجال والنساء يفترشون الأرض في نهار رمضان أمام الصراف الآلي في انتظار (حقهم) ..

* في ناس بعد صلاة الفجر بتبدأ رحلة البحث عن صراف فيهو قروش ..

* من الفجر وحتى مغيب الشمس عشان تشيل جزء يسير من حقك ..

* حقك وليس حقهم ..

* حقك يعني لا صدقة ولا هدية ..

* الناس بقت شغالة تفتش القروش ..

* الشغل الأيام دي إنك تفتش قروشك ..

* شغالين نفتش في القروش ..

* هذا ربما يكون أصعب رمضان مر على الناس خلال السنوات الأخيرة ..

* المهم ..

* الحلو مر ، واسمه البلدي (آبري) هو مشروب سوداني كامل الدسم ..

* لا أعرف لماذا نختصر الحلو مر في رمضان فقط ؟

* لماذا نجعل الآبري مشروب موسمي مثله ومثل برنامج أغاني وأغاني؟

* لماذا لا يكون الحلو حاضر طوال أيام السنة ؟

* هو مشروب يميزنا عن غيرنا فلماذا نستعين به في رمضان فقط ؟

* صحيح أن صناعة الحلو مر تبدو مرهقة ومكلفة ولكنه مشروب يستحق أن يكون حاضراً في حياتنا طوال أيام السنة ..

* الحلو مر عصير يمكن أن تشربه خالي سكر ويمكن أن تشربه مسكر وأظن أن هذا سر تسميته ..

* هو من العصائر التي لا تحتاج لسكر كثير مثل البرتقال ..

* حلو ومر ..

* فيهو حلا وفيهو مرار ..

* ولعل هذا أول رمضان ينطبق فيه اسم الحلو مر ..

* هذا أجمل رمضان يمر علينا وفي نفس الوقت هو أصعب رمضان يمر علينا ..

* أجمل رمضان لأنه جاء بعد نجاح ثورة اقتلعت نظام له (30) سنة ..

* رمضان بدون كيزان ..

* وهو أصعب رمضان لأنه جاء في ظروف صعبة جداً ..

* ظرف متعددة تبدأ من انعدام السيولة وشح المياه والوقد وحرارة الجو فضلاً عن حالة الاحتقان السياسي الكبير ..

* نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يشملنا بالرحمة والمغفرة والعتقد من النار ..

* هذه أيام الدعاء علينا أن نكثر من الدعاء ..

* الدعاء للبلد لأن بلدنا تحتاج لدعواتنا .

* وإذا انصلح حال بلدنا ستنصلح أحوالنا جميعاً ..

* ويا الله مطرة ..

* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* والله في ..