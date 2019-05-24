العاملون بوزارة الصناعة والتجارة ينفذون احتجاجية

نفذ العاملون بوزارة الصناعة والتجارة أمس وقفة احتجاجية بمباني الوزارة ونشروا خلال الوقفة بيانًا أعلنوا فيه استجابتهم لنداء تجمع المهنيين السودانيين بالتوقيع في دفتر الحضور الثوري.

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مشددين على وقوفهم مع كافة الخطوات التي سيتخذها المجلس العسكري و تجمع المهنيين وصولا لتحقيق أهداف الثورة وتكوين الحكومة المدنية التي تلبي تطلعات شعبنا.

وقال البيان بحسب صحيفة الجريدة ان النظام البائد ادعى تبنيه لحرية التجارة، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل وذلك بعد أن تبنى سياسة احتكار وتمكين منسوبيه من الاستحواذ على ثروات البلاد و الهروب بها دون رقيب أو وازع ديني. وطالب البيان بتحسين بيئة العمل بجانب تحسين هياكل وأجور العاملين وتنفيذ الترقيات التي طال أمدها، مؤكدًا وقوفه الكامل مع تجمع المهنيين حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)