مصابو القوات المسلحة يطالبون برفع الحد الأدنى للمعاش

التاريخ: 24-مايو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة طالب معاشيو ضباط صف وجنود ومصابو العمليات القوات المسلحة برفع الحد الأدنى للمعاش من 1600 جنيه إلى 3000 جنيه، وعمل بطاقات ممغنطة لهم، بالإضافة إلى عمل دراسة للضباط المعاشين وتحسين وضاعهم المعيشية وإنشاء دار يمارسون فيها نشاطهم. وأكدوا في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس، أنه ليست لهم بطاقات ممغنطة تؤكد هوية انتمائهم للقوات المسلحة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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