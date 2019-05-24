ثوار يهتفون أمام موكب حميدتي: “مدنية – مدنية”

في خطوة.مفاجئة هتف عشرات الثوار ضد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو، عقب ظهوره ممتطيًا سيارته أمام مدخل القيادة العامة وساحة الاعتصام.

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وبحسب صحيفة الجريدة انتبه الثوار لوصول حميدتي للقيادة عقب احتفاء قواته به من خلال هتافاتهم الحماسية وركض العشرات من الثوار بموازاة سيارات حميدتي مرددين مدنية مدنية ويسقط حميدتي والمجلس العسكري راعي الكيزان. وزادت حدة التوتر والاحتقان بين نائب رئيس المجلس العسكري والثوار عقب تصريحاته الأخيرة التي توعَّد فيها من يستجيبون للعصيان المدني بالفصل على خلفية دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير للعصيان عقب فشل جولة التفاوض الأخيرة مع المجلس العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)