متظاهرون يغلقون طريق مدني القضارف

أغلق متظاهرون بمنطقة شرق النيل حنتوب، الطريق القومي مدني القضارف بالقرب من مصنع النسيج بالملكية وأشعلوا الإطارات وسط الطريق. وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات خاصة الكهرباء بجانب استنكارهم الواسع لوجود مكب النفايات ومصب الصرف الصحي بالمنطقة. وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن انحيازهم التام لتجمع المهنيين السودانيين. Advertisements و بحسب الجريدة نفَّذ العاملون بشركة زين للاتصالات بودمدني وقفة احتجاجية بالقرب من مقر الشركة بشارع اتجاه واحد وحملوا لافتات تعبر عن دعوة تجمع المهنيين السودانيين فى مدنية الحكم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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