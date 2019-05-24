لجنة المعلمين تطالب بتأجيل العام الدراسي

التاريخ: 24-مايو-2019 فى : أخبار 32 مشاهدة طالبت لجنة المعلمين بتأجيل العام الدراسي ورهنت استمرار العملية التعليمية بإقامة مؤتمر عام للتعليم للخروج بمعالجات عاجلة لأوضاع التعليم بالبلاد، وشددت على ضرورة إقالة جميع إدارات التعليم بدءأ من وزارتي التربية والتعليم الاتحادية والولائية ونهاية بمديري المدارس بولاية الخرطوم. Advertisements وبحسب الجريدة تمسكت اللجنة خلال مؤتمرها الذي انعقد أمس بتكوين اللجنة التسيرية لنقابة التعليم ووضع خطة للعام الدراسي الجديد مستوعبين الثورة والتغيير المفروض بمحاسبة كل من تورط في تشويه التعليم بممارسة الفساد وهضم حقوق المعلم والتلاميذ دون استثناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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