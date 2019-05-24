حماية المستهلك” تُطالب بإيقاف “مافيا الأدوية”

طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل الفوري والعمل على إيقاف ما سمته بـ(العبث) من قبل القائمين على أمر الصحة حاليا، وضرورة توقيف (مافيا) الأدوية داخل الوزارة على حد قولها.

وطالبت بإلغاء قرار الوكيل المقال بابكر جابر كبلو، الخاص بإرضاء “مافيا” الأدوية وتفريغ المجلس القومي من الكفاءات وإحلالهم بآخرين ليس لهم سابق معرفة بعمل المجلس، فضلا عن مخالفة ما تم لقرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي بأن يكون البديل للشخص المقال من ذات المؤسسة.

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ووصفت الجمعية بحسب الأمين العام وممثلها في الجمعية الدورية الحالية للمجلس القومي للأدوية والسموم ياسر ميرغني في حديثه حسبالجريدة ، اجتماع المجلس والمحدد له الخميس لمناقشة متطلبات التسجيل وأداء اللجان الفنية، وصفته بغير القانوني. وقال ميرغني، إن القرار يُمثل تأييدا لـ”مافيا الأدوية”، ونبه إلى أنها هي من تدير وزارة الصحة حاليا، وأشار إلى أنها تريد الاستفادة من غياب وزير الصحة والمسؤول الأول عن مجلس الأدوية بحسب القانون.

وكشف عن إقامة المجلس لخمسة اجتماعات لمناقشة أمور فنية تمت إجازتها منذ العام الماضي، ما يُمثل مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على إقامة ثلاثة اجتماعات سنوية للمجلس.

واعتذر الأمين العام للجمعية بصفته ممثلاً للمستهلكين عن المشاركة في اجتماع المجلس السابق، إضافة للاجتماع المزمع إقامته اليوم نسبة لعدم قانونيته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)