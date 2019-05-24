عزل أحمد بلال من قيادة الاتحادي

عزل شباب اتحاديون وقيادات حزبية بولايات مختلفة وأعضاء من المكتب السياسي ومساعدون للأمين العام أحمد بلال عثمان، من منصبه كأمين عام مكلف للحزب.

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وأقامت قيادات وقواعد بالحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل عصر الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بعدم تسليم السلطة للمدنيين، وتلا ممثل الشباب وليد حامد، في مؤتمر صحفي بالأمانة العامة للحزب بالرياض مذكرة عزل أحمد بلال وإنهاء تكليفه من منصب الأمين العام وإعفائه من منصب نائب الأمين العام.

وقال حامد بحسب الجريدة ، إنهم كشباب وتيار عريض داخل الحزب حاولوا بشتى السبل إقناع أحمد بلال بالتنحي من وظيفته الحكومية السابقة وزيرا للداخلية وإفساح المجال أمام التيار المساند للحراك الثوري إلا أنه ظل يرفض باستمرار، وقال إنهم كشباب وإعلاميين وقطاعات شاركوا في الثورة دون انتظار قرار من قيادة الحزب، ونوه حامد إلى أن مذكرة عزل بلال شملت توقيعات 14 ولاية من ضمن 18 ولاية تمثل المكاتب السياسية ورؤساء وأمناء الحزب العامين المنتخبين، بجانب رئيس جلسات المكتب السياسي المركزي ومقرر المكتب السياسي. من جهته وصف أمين شباب الحزب بولاية الخرطوم التاج هجو، أن الخطوة هي الأولى في إطار الثورات التي تنتظم هياكل الأحزاب السياسية لتتواءم مع المد الثوري. وقال هجو إن مهنيي الحزب سيَّروا موكبًا عقب الوقفة الاحتجاجية نحو القيادة العامة للمشاركة قي مليونية البناء والحكومة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .