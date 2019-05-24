ويفيد موقع France Info، بأن المشتبه بها (ترفض ذكر اسمها) اعترفت لإحدى العاملات في دار المسنين بأنها "قتلت شخصا". وفعلا وجدت العاملة الضحية على السرير وفي جسدها العديد من الكدمات. وقد بينت نتائج الفحص، أنها ماتت خنقا ونتيجة ضربات على رأسها.
وتم نقل العجوز القاتلة إلى مستشفى الأمراض العقلية، حيث يقوم الأطباء بتقييم حالتها النفسية ومدى إمكانية إحالتها للمحاكمة.
ويذكر إن عجوزا أخرى تدعى بروكينبرو (104 سنة)، إحدى نزيلات دار المسنين بإنجلترا، كانت قد عبرّت في شهر مارس الماضي، عن رغبتها في الدخول إلى السجن، وقد استجابت الشرطة المحلية لهذا الطلب غير العادي بسرعة، ووضعت الأصفاد في يديها ونقلتها على كرسي متحرك إلى سيارة الترحيلات.
كانت هذه تفاصيل خبر عجوز فرنسية تجاوز عمرها 100 عام تعترف بارتكابها جريمة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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