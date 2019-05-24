استمرار راموس في ريال مدريد الموسم المقبل بات موضع شك كبير بسبب الشعور بالضجر بعد كل ما حدث مع الفريق في هذا الموسم المخيب للآمال لجماهير الملكي، لذا يتوقع خروج راموس هذا الصيف من النادي الملكي، وفقا للبرنامج التلفزيوني.
كما تداولت الصحف الإسبانية أخبارا عن رغبة كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم المدافع البالغ 33 عاما.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدافع راموس بدأ بالتنازل عن فكرة رفض اللعب خارج قلعة "سانتياغو برنابيو"، وأن الأمر قد يكون مفيدا لمسيرته الشخصية ولريال مدريد أيضا.
ولكن حتى الآن لم تتلق إدارة الملكي أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله (شقيقه) أو حتى من ممثليه القانونيين، حسب الصحيفة.
وأضافت "ماركا" أن الريال يدرس خيارات بديلة محتملة تحسبا لخروج أي من لاعبي الفريق، إلا أنها لم تتوقع أن يتعلق الأمر بوداع راموس.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يودع راموس قريبا ريال مدريد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.