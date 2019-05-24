هل يودع راموس قريبا ريال مدريد؟

ذكر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن قائد ريال مدريد ، سرخيو راموس، يدرس هذه الأيام إمكانية الاستمرار مع الفريق أو البحث عن وجهة أخرى في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

استمرار راموس في ريال مدريد الموسم المقبل بات موضع شك كبير بسبب الشعور بالضجر بعد كل ما حدث مع الفريق في هذا الموسم المخيب للآمال لجماهير الملكي، لذا يتوقع خروج راموس هذا الصيف من النادي الملكي، وفقا للبرنامج التلفزيوني.

كما تداولت الصحف الإسبانية أخبارا عن رغبة كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم المدافع البالغ 33 عاما.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدافع راموس بدأ بالتنازل عن فكرة رفض اللعب خارج قلعة "سانتياغو برنابيو"، وأن الأمر قد يكون مفيدا لمسيرته الشخصية ولريال مدريد أيضا.

ولكن حتى الآن لم تتلق إدارة الملكي أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله (شقيقه) أو حتى من ممثليه القانونيين، حسب الصحيفة.

وأضافت "ماركا" أن الريال يدرس خيارات بديلة محتملة تحسبا لخروج أي من لاعبي الفريق، إلا أنها لم تتوقع أن يتعلق الأمر بوداع راموس.