السراج يشيد بدعم الجزائر لحكومة الوفاق الوطني الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن الجزائر "تدعم حكومة الوفاق الشرعية، وتساند كل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".

وقال السراج إن زيارته لهذا البلد الشقيق تهدف إلى "إطلاع المسؤولين الجزائريين على تطورات الوضع في ليبيا وجهود وقف الحرب على العاصمة طرابلس"، مشيدا بمواقف الجزائر وجهودها الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.

يذكر أن السراج كان قد وصل أمس الخميس إلى الجزائر على رأس وفد يضم وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ومستشارين سياسيين وعسكريين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قد أعرب لدى استقباله السراج عن "قلق الجزائر العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا"، وأكد اهتمامه العميق بما يحدث في ليبيا.