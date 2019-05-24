وأضاف الصادق الرزيقى خلال كلمة له فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم الجمعة، أنه بعد التحول الذى حدث فى السودان صدر قرار بتجميد جميع النقابات، متابعا: "التقيت برئيس المجلس العسكرى وأوضحت له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، الاتحادات الأخرى تقدمت بنفس الاحتجاج ".
ولفت الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانيين إلى أنه صدر أول أمس قرار برفع تجميد عمل النقابة، مؤكدا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد ولقى ترحيبا كبيرا وأن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين السوداني: جمدنا أنشطة جميع النقابات بعد الأحداث الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.