نقيب الصحفيين السوداني: جمدنا أنشطة جميع النقابات بعد الأحداث الأخيرة

قال الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانيين، إن التقرير المقدم من الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أنشطة الاتحاد جيد، مضيفا أن لجنة الحريات جيدة ومستمرة وتقوم بأنشطة واضحة.

وأضاف الصادق الرزيقى خلال كلمة له فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم الجمعة، أنه بعد التحول الذى حدث فى السودان صدر قرار بتجميد جميع النقابات، متابعا: "التقيت برئيس المجلس العسكرى وأوضحت له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، الاتحادات الأخرى تقدمت بنفس الاحتجاج ".

ولفت الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانيين إلى أنه صدر أول أمس قرار برفع تجميد عمل النقابة، مؤكدا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد ولقى ترحيبا كبيرا وأن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.

