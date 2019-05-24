بعد رحيله.. من هو علي محمود حسنين؟ (بروفايل)

توفي، صباح الجمعة، رئيس الجبهة الوطنية العريضة في السودان، القيادي البارز، علي محمود حسنين، بذبحة قلبية.

وعاد حسنين، الذي يعد من أبرز معارضي نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، من منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن بعد حوالي 10 سنوات من الغياب.

كما توجه فور وصوله البلاد إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وسط احتفاء من جانب المعتصمين.

يشار إلى أن علي محمود حسنين هو سياسي وقانوني كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس الجبهة الوطنية العريضة، التي أسسها عام 2010، لتتولى المقاومة السلمية لإسقاط البشير.

وغادر السودان عام 2009، بعدما اعتقله نظام البشير وهدده بالقتل، نتيجة تأييده مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس المعزول في اتهامات، تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غرب البلاد، ليستقر في لندن اختيارياً.

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علي محمود حسنين قانوني ضليع وسياسي سوداني معروف. اشتهر بمواقفه الثابتة ضد كل الانظمه الشمولية في السودان منذ الاستعمار مروراً بعبود ونميري واخيراً انقلاب الانقاذ. سًجن تحت حكم هذه الانظمه الشموليه جميعا. يشغل حالياً منصب رئيس الجبهة الوطنية العريضة بالانتخاب المكونة في 2010 بهدف اسقاط نظام الانقاذ كهدف استراتيجي، وتشترط علي اعضائها رفض الحوار مع النظام الحاكم في الخرطوم. كما يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالانتخاب ويُعتبر من قيادات الحركة الاتحادية التاريخية واحد ابرز المناضلين من اجل الديمقراطية و حقوق الإنسان.

ويبلغ علي محمود حسنين من العمر 80 عاما هو سياسي وقانوني يشغل منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس الجبهة الوطنية العريضة التي أسسها عام 2010، لتتولى المقاومة السلمية لإسقاط البشير.

وترك حسنين السودان 2009، بعدما اعتقله نظام نظام البشير وهدده بالقتل، نتيجة تأييده مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق “البشير” في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، ليستقر في عاصمة الضباب لندن بشكل اختياري.

ونعي العديد من السياسيين والقادة والنشطاء في السودان علي محمود حسنين، الذي وافته المنية اليوم الجمعة متمنين له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.