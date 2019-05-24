تدمير فندق بمقر مجلس النواب في طرابلس الليبية

أصابت صواريخ، اليوم الجمعة، فندقا فاخرا في طرابلس في هجوم ألقت الحكومة المعترف بها دوليا مسؤوليته على قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تحاول السيطرة على المدينة.

ونشرت وزارة الداخلية صورا لغرفة لحقت بها أضرار في فندق ريكسوس حيث يجتمع مشرعون يعارضون الهجوم الذي يشنه جنود موالون للقائد العسكري خليفة حفتر، بحسب "رويترز".

ولم تتوفر بعد معلومات أخرى بشأن الهجوم.

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.