اعتبر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تسلم تيريزا ماي رئاسة الوزراء في بلادها جاء في فترة علاقات صعبة بين روسيا وبريطانيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول دور ماي في العلاقات الروسية البريطانية: "للأسف لا أستطيع أن أتذكر أي أحداث ساهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا. على الأرجح عكس ذلك، لأن رئاسة السيدة ماي للوزراء في بلادها جاءت في وقت صعب وفترة صعبة للعلاقات الثنائية".
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني، يوم 7 يونيو المقبل، معربة عن أسفها لعدم إتمام مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستقدم اتفاقا جديدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليصوت عليه مجلس العموم البريطاني، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتضمن مادة للتصويت على إجراء استفتاء آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد، في أكتوبر، لكن وفي ظل انقسام البرلمان حول شروط الخروج يصبح من غير الواضح كيف ستترك لندن الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت ستفعل هذا بالأساس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من موسكو على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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