تشديد إجراءات الأمن في طوكيو قبل زيارة الرئيس الأمريكي

عززت شرطة طوكيو إجراءات الأمن، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إدارة شرطة العاصمة القول إنها تنشر ما مجموعه 25 ألف فرد استعدادا للزيارة.

ووصل مستشار الأمن القومي، جون بولتون، قبل ترامب والتقى مع آبي، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يصل ترامب غدا السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام ترافقه زوجته ميلانيا. ومن المتوقع أن يلعب الجولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي ويشاهد دورة في رياضة السومو بالإضافة إلى إجراء محادثات حول قضايا تتراوح بين التجارة وكوريا الشمالية.

وسيكون ترامب أيضا أول أجنبي يجتمع بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الشهر الماضي، إنه "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 مايو/ أيار 2019 ، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو في 1 مايو 2019 بعد لقائهما جلالة الإمبراطور والإمبراطورة "سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء آبي".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، "تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأميركي والياباني".