اعتقال 335 مهاجرا غير شرعي شمال غربي تركيا

ضبطت قوات الدرك وحرس الحدود مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان، كما نقل موقع "الاناضول".
ويحمل الموقوفون جنسيات بوركينا فاسو وليبيا واليمن وفلسطين ومصر وإيران والعراق.
ووفق المصدر نفسه، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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