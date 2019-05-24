اعتقال 335 مهاجرا غير شرعي شمال غربي تركيا

أوقفت السلطات التركية، الخميس، 335 مهاجرا غير نظامي، خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية، في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان.

ضبطت قوات الدرك وحرس الحدود مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان، كما نقل موقع "الاناضول".

ويحمل الموقوفون جنسيات بوركينا فاسو وليبيا واليمن وفلسطين ومصر وإيران والعراق.

ووفق المصدر نفسه، جرى نقل المهاجرين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.