اندلاع حريق في مركز للأعمال في موسكو وإجلاء 700 شخص

أجلت فرق الإطفاء 700 شخص عن مركز "كوتوزوف" التجاري في العاصمة موسكو، وتمكنت من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في المركز المذكور.

وأوضحت إدارة الطوارئ أن الحريق اندلع في إحدى الغرف بالطابق الـ20، وأن رجال الإطفاء والإنقاذ تمكنوا من إخماده دون أن يوقع أي إصابات بين مرتادي المبنى وعماله.

وذكرت أنه شارك في إخماد الحريق 39 فردا من رجال الإنقاذ والإطفاء.