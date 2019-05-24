وأوضحت إدارة الطوارئ أن الحريق اندلع في إحدى الغرف بالطابق الـ20، وأن رجال الإطفاء والإنقاذ تمكنوا من إخماده دون أن يوقع أي إصابات بين مرتادي المبنى وعماله.
وذكرت أنه شارك في إخماد الحريق 39 فردا من رجال الإنقاذ والإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مركز للأعمال في موسكو وإجلاء 700 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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