كوريا الشمالية تهدد بعدم استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى بسبب مطالب واشنطن

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات جاءت على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الذى اتهم الولايات المتحدة بالتسبب عن عمد فى انهيار القمة التى أجريت فى شهر فبراير الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أونج، عبر مطالب مستحيلة وأحادية الجانب.
وكان مسئولون أمريكيون قد صرحوا بأن الاجتماع انهار بسبب مطالب كوريا الشمالية الزائدة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها فى مقابل خطوات نزع السلاح النووى بشكل جزئى، فيما قال كيم إن لدى واشنطن مهلة حتى نهاية العام الجارى للتوصل إلى بنود اتفاق يقبلها الطرفين لإنقاذ المفاوضات.
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