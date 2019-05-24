بسبب الغيرة .. شرطة إسبانيا تعتقل مغربيا قتل فتاة 17 عاما

ووفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، فإن الشرطة اﻹسبانية فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف ارتكاب الشاب المغربى للجريمة، وتحديد العلاقة التى كانت تربطه بالفتاة.
وأشارت إلى أن المتهم البالغ من العمر 30 عاما، تم اعتقاله فى الشقة التى يسكنها، حيث وجدت ملابسه ملطخة بالدماء وهو فى حالة صادمة.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة ترجح وجود علاقة عاطفية بين المتهم والفتاة، وأنه قتلها بعد أن رآها مع شخص آخر، وذلك وفقا لبعض الجيران الذين قالوا إنه هاجم الفتاة وهى بصحبة شخص آخر.
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