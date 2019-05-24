الرئيس اللبنانى: نتمسك بتنفيذ القرارات الدولية التى تحفظ سيادة لبنان على أرضه

وقال عون "ذكرى 25 مايو هى دليل حى على أن إرادة الشعوب تنتصر فى النهاية على المصاعب والظلم والاحتلال، وتخرق حصار التعدى على الحقوق والتعنت وتشويه الحقائق، أيا كانت الدول التى تقف فى وجهها".
ووجه عون، تحيته لنضال الشعب اللبنانى على مدى أكثر من عشرين سنة "ما دفع الجيش الإسرائيلى إلى الهزيمة، ومن ثم استعادة السيادة الكاملة على أرض لبنان، باستثناء المناطق المحتلة فى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا"، وأضاف "إنجاز التحرير ما كان ليتحقق، لولا الروح الوطنية العالية التى تحلى بها اللبنانيون، والتى جعلت من الشهادة سلاحا فى وجه الطغيان والقوة العسكرية الغاشمة".. مشيرا إلى أن لبنان قدم للعالم نموذجا تاريخيا لفاعلية مقاومة الشعوب مهما كانت قوة العدو وقدراته العسكرية.
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