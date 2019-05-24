ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالسلب على بطارية هاتفك

إذ يمكن للحرارة الزائدة تسريع التفاعلات الكيميائية الداخلية داخل بطارية الأجهزة الذكية، وإتلاف البنية الداخلية، ما يؤدى إلى فقدان الجزء الداخلى الذى يساعد على تحمل الشحن.
ووفقا لموقع Gizmodo الأمريكى تسبب الحرارة فى التمدد بالطبع، لذا يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل وتؤدى فى النهاية إلى تلف دائم للإلكترونيات داخل الهاتف أو اللاب توب، كما يمكن أن تتسبب فى حدوث تشققات، وحتى إذا استمر الجهاز فى العمل، فقد لا يعمل كما كان من قبل.
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