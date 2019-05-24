ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.9%

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت 0.9% على أساس سنوي في أبريل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتمثل هذه القراءة زيادة للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. لكن هذا المعدل يظل أقل من نسبة الـ 2% التي استهدفها بنك اليابان المركزي للتضخم منذ عام 2013.

ولم يقترب المعدل أبداً من المستهدف على الرغم من انتهاج بنك اليابان حملة للتيسير النقدي منذ سنوات.

وقالت الوزارة إن تكلفة الكهرباء ارتفعت 5.8% كما ارتفعت تكلفة السلع المنزلية المعمرة بنسبة 2ر6%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 8ر101 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام .2015