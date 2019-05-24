باريس ينتقم من ريال مدريد بخطف مهاجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشره موقع أوك دياريو الإسباني، فإن باريس سان جيرمان يرغب في الانتقام من ريال مدريد المهتم بضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.
وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان يريد تكرار نفس خطته مع ريال مدريد بصفقة فينيسيوس جونيور، التي قام بها مع برشلونة في صيف 2017 عندما خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو، انتقاما من اهتمام البارسا بضم ماركو فيراتي.
وأشار الموقع إلى أن فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد سواء لباريس سان جيرمان أو أي فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف الموقع أن بلد الوليد يرغب في استعارة فينيسيوس جونيور لكن البرازيلي لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة لأنه قطعة مهمة في صفوف البلانكوس.
وشدد الموقع على أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعلم بأهمية جونيور في صفوف المرينجي لأنه ماسة في تشكيلة الملكي وسوف يساعد المرينجي بفضل شخصيته وموهبته.
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