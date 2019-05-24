المجلس العسكري: سنستدعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق عن استعداد القوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين خلال شهرين بانتخابات حرة ونزيهة، وأضاف عقب تسلمه توصيات أحزاب شرق السودان والإدارة الأهلية عقب الإفطار الرمضاني بمنظمة الدعوة الإسلامية حسب صحيفة المجهر مساء أمس (الخميس): (نحن إذا ترك لنا الأمر سنستدعي الأمم المتحدة وسنستدعي المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات وللإشراف على إدارة الانتخابات والتصويت لكي نضمن انتخابات حرة ونزيهة). المادة السابقة مياه الخرطوم تعلن عن اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة المقالة القادمة واشنطن: رصدنا “18” مليار دولار مساعدات للسودان بشرط حكومة مدنية

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