مياه الخرطوم تعلن عن اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة مربع 2 ودخولها الخدمة اليوم بإنتاجية (60) متر مكعب في الساعة، وأبان مدير مياه محلية جبل أولياء م. عبد الوهاب علي أحمد أن البئر تم ربطها بخط ناقل يربط السلمة بالأزهري بطول 1200 متر طولي، لتوفير إمداد مياه لمربعات الأزهري الغربية ومنطقة السلمة، مضيفاً أن إمداد المياه سيغطي مربعات السلمة 2 و3 و16 و17 الأزهري، مشيراً حسب صحيفة آخر لحظة، إلى إشراف مدير عام الهيئة وتواجده بموقع البئر، بمعية إدارة الآبار منذ الأمس وإلى لحظة ضخ المياه اليوم. كوش نيوز المادة السابقة سلمية المقالة القادمة المجلس العسكري: سنستدعي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات

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