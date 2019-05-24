شهاب محمد - الخرطوم - الجمعة, مايو 24, 2019 24 مايو، 2019 المادة السابقة سموم التنين السعودي..بقلم أبو حسام المقالة القادمة مياه الخرطوم تعلن عن اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة

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