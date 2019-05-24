سموم التنين السعودي..بقلم أبو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إلى متى هذا الصمت المريب على ماتفعله السعودية والامارات من تدخل في شؤون السودان ،أليس هناك من يقول وفروا اشيائكم لأنفسكم واتركونا وشأننا ؟!،حميدتي لم تكن له اطماع في الحكم في السودان بقدر ما كان يريد ان يساهم في الاصلاح وحفظ مقدرات البلد وحسم الفوضى التي تظهر هنا ونهاك، ولكن سرعان ما تغيرت الامور واصبح المشهد غير المشهد وارتفع سقف الطموحات فتغير معها فكره غير المحصن بالحواشي والمستشارين من ابناء البلد الشرفاء الذين يقولون كلمة الحق في وجه الظلم، فلاحت في الافق رياح عاتية وعاتية جدا تمانعه وتجذبه نحو الهلاك ومعه السودان لامحال،رياح مسمومة تهب من بلاد تفتقد لأبسط ابجديات السياسة والوعي ولا تعرف سوى الخراب والدمار،فتسارعت نحو الحلقة الاضعف تنفيذا لأجندة اسيادها الغربيين غير آبئة ،بخطة مرسومة تحت اسقف بيوت يتناول فيها الخمور ويؤتى فيها الفجور لابادة الشعوبة المنتفضة في وجه الظلم والجبروت لأعادتها الى ماض تليد تعرفه هي وتستطيع مواصلة مشروعها التخريبي.

السعودية والامارات دويلات تطفو على بحيرات نفط وتسخر هذا لتخريب البلاد الاسلامية والعربية حفاظا على الكرسي الذى مال نحو السقوط، إذا لم تكف السعودية من تنفيذ اجندة الغرب في بلادي بشراء النفوس الرخيصة سيكون مصيرها الحرمان مثالها مثال الخضروات المصرية التى منعت من الدخول الى الاراضي السودانية،إرادت الشعب التي زجت بالبشير في السجن الذي كان يسجن فيه شرفاء هذه البلد غادرة على منع بث سموم التنين السعودي الاماراتي في ارض السمر.

أخشى على بلادي من (حصان طروادة )المتمثل في حميدتي ان ينخدع به الشعب مرة اخرى بحجة الدفاع عن الحرمين الشريفين، ويكون بذلك قد افلح الاعلام المسموم من الايقاع بالثورة وفي النهاية اجهاضها وفسح المجال لأرازل القوم من الرويبضات ان صح التعبير ان يحكموا هذا الشعب العظيم، وفي الاخير يذوب الجليد المتراكم لبناء دولة مدنية اذانا بولادة حقبة جديدة قد تنتقل اشراقاتها لشعوب الاقليم كافة ،ويكون سيناريو الثورة قد انتهى في القيادة العامة حيث كان الاعتصام ويتفرق الناس الى ثورة جديدة وتكون البلاد في دوامة هذا السيناريو والخاسر الأكبر هو الشعب السوداني الذي يقدم في الشهداء لينال الاستقلال التام في تقرير مصيره.

والعاقل من له حكيم يرشده