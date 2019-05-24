تفاصيل مثيرة في قضية احتيال في تحويلات مالية فاقت الـ500 ألف ريال سعودي

كشف شاهد دفاع أول أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال تفاصيل جديدة في قضية اتهام رجل بالاحتيال على صاحب عمل بما يفوق النصف مليون ريال سعودي في تحويلات مالية.

وقال الشاهد أمام قاضي المحكمة حامد صالح حسب صحيفة الإنتباهة، بأن تعاملات مالية سابقة جمعته بالمتهم استمرت نحو 4 سنوات، لافتاً إلى أن المتهم ينشط في التحويلات المالية إلى الصين، الإمارات، تركيا، الهند، وكوريا، باعتبارها أكثر الدول التي يعتمد عليها السودان في وارداته.

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وأضاف شاهد الدفاع الأول بأن له تعاملات سابقة مع المتهم انتهت بعد أن مر المتهم بضائقة ومشاكل وخسائر مالية جراء دخوله في كومة سكري أثناء قيادته للسيارة بالطريق الدائري بالمملكة العربية السعودية وتطور لاحقاً إلى حادث حركة ومن ثم فقد خلال الحادث نصف مليون جنيه من العربة، لافتاً إلى أنه كانت لديه مطالبات مالية (25) ألف ريال على المتهم لحظة حضوره إليه، وأكد له بأن الشاكي أيضاً لديه مطالبات مالية عليه بلغت (500) ألف ريال، ونفى الشاهد رؤيته للمتهم داخل المستشفى للعلاج على إثر الحادث الذي تعرض له، وأشار الشاهد إلى أنه رأي المتهم من قبل قام بتحويل مبلغ مليون ريال عبر شركة (ب).

وفي ذات السياق أضاف شاهد الدفاع الثاني للمحكمة بأنه دخل في معاملات مع المتهم امتدت لعامين كان يتلقى خلالها رسائل عبر الايميل من المتهم يطالبه فيها باستلام مبالغ مالية من الشاكي بمكتبه بالخرطوم، كاشفاً عن استلامه مبالغ مالية بالعملة المحلية عدة مرات من الشاكي وأحياناً أخرى من موظفيه وتسليمها للمتهم وبعد سماع أقوال شاهدي الدفاع حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الدفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)