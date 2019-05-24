اتهام موظف بالطيران المدني بتهريب ذهب عبر المطار

اتهمت محكمة جنايات الجمارك بجنايات الخرطوم شمال، أحد الموظفين بالطيران المدني بالتهريب ومخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار أو الحماية واشتراكه جنائياً مع المتهم الثاني في تهريب سبائك ذهبية للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي.

وحررت المحكمة برئاسة القاضي طيب الأسماء عبد اللطيف حسب صحيفة الإنتباهة، ورقة اتهام ضد المتهمين الأول والثاني بمخالفة نص المادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني، إلى جانب تحرير ذات المحكمة ورقة اتهام أخرى ضد المتهمين بمخالفة نص المادة (198/199) من قانون الجمارك التي تتعلق بالتهريب، فيما حررت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الإصرار أو الحماية، فيما قطعت المحكمة موعداً آخر لمواصلة سماع القضية.

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وبحسب التفاصيل الأولية التي تحصلت عليها المصادر فإن السلطات الأمنية أوقفت المتهمين بعد الإبلاغ عنهما بمطار الخرطوم من قبل أحد الأشخاص الذي اشتبه بوجود شئ ما داخل حقيبة المتهم الثاني، وبموجب ذلك ألقت السلطات القبض على المتهم الثاني وأسفر تفتيش حقيبته عن وجود معروضات البلاغ (الذهب) مخبأة بطريقة لتهريبها وبالتحري الميداني معه أبلغ عن المتهم الثاني وأفاد بأنه من ساعده في تهريب الذهب ليقبض عليهما ويحرك ضدهما بلاغ بالحادثة وباكتمال التحقيقات معهما أحيلا للمحكمة للفصل في دعواهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)