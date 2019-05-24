مياه الخرطوم: اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة

التاريخ: 24-مايو-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اكتمال العمل في بئر السلمة الجديدة مربع 2 ودخولها الخدمة اليوم بإنتاجية (60) متر مكعب في الساعة، وأبان مدير مياه محلية جبل أولياء م. عبد الوهاب علي أحمد أن البئر تم ربطها بخط ناقل يربط السلمة بالأزهري بطول 1200 متر طولي، لتوفير إمداد مياه لمربعات الأزهري الغربية ومنطقة السلمة، مضيفاً أن إمداد المياه سيغطي مربعات السلمة 2 و3 و16 و17 الأزهري، مشيراً حسب صحيفة آخر لحظة، إلى إشراف مدير عام الهيئة وتواجده بموقع البئر، بمعية إدارة الآبار منذ الأمس وإلى لحظة ضخ المياه اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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