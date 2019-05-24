تفاصيل جديدة صادمة في قضية المتهمة بقتل زوجها

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كشفت المتهمة بقتل زوجها بسيخة عقب نقاش دار بينهما داخل منزلهما بمايو أمس، أمام المحكمة تفاصيل قتلها لزوجها، وقالت عند استجوابها بواسطة المحكمة إنها في يوم الحادث جاء زوجها إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، وهو مخمور، ودار نقاش بينهم، وقام بضربها وطردها من المنزل وتدخل الجيران واحتوا الخلاف وقاموا بإعادتها مرة أخرى إلى المنزل، وأخذت مكاناً في فناء المنزل للنوم فيه بعيداً عن زوجها وكان أطفاله الأربعة ينومون داخل الغرفة، وفجأة استيقظت عندما شعرت بالظمأ، وشاهدت زوجها شرع في اغتصاب ابنته، والتي تبلغ من العمر (9) أعوام، وأطلقت صرخة داوية وتصدى لها زوجها دفاعاً عن ابنتها، وعثرت على السيخة أداة الجريمة وقامت بضرب زوجها لإبعاده عن ابنته، وأنها لم تكن تريد قتله، ولكن تصرفاته التي دفعتها لفعل ذلك، وإنها كانت تريد حماية ابنتها فقط، وذكرت للمحكمة حسب صحيفة آخر لحظة، أن لديها شهود على ذلك، حيث حددت المحكمة جلسة لاستدعاء الشهود الذين كشفت عنهم المتهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)