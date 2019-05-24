التاريخ: 24-مايو-2019 فى : اقتصاد 9 مشاهدة قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم إن إلغاء شرط الشيك المصرفي في التعاملات في العقارات والسيارات يساعد في تنشيط السوق وحرية التجارة. Advertisements وأضاف في حديثه لمصدر أن تقييد البيع للسيارات والعقارات بالشيك المصرفي انعكس سلبياً في تراجع حركة البيع والشراء في المجال، مشيراً حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن التجار لا يفضلون التعاملات بالشيك المصرفي ويبذلون مساعي كبيرة لتوفير الكاش، منوهاً إلى تأثير شرط البيع بالشيك على ارتفاع أسعار العقارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير: إلغاء الشيك المصرفي للتعاملات في العقارات يساعد في تنشيط السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.