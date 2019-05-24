ﻋﺎﺟﻞ : في ذمة الله القيادي البارز “ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ”

توفي بالعاصمة السودانية صباح “الجمعة” الأستاذ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، عن عمر يناهز ال ٨٠ عاماً، اثر إصابته بسكتة قلبية، وسيشيع جثمانه إلى مقابر أحمد شرفي بامدرمان، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

و ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ الفقيد قد ﻋﺎﺩ إلى اﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﺑﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻋﺸﺮ سنوات ، ﻋﻘﺐ الاطاحة بنظام ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﻘﺒﻼ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻠﻴﻊ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ . ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺍﻻﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻌﺒﻮﺩ ﻭﻧﻤﻴﺮﻱ ﻭﺍﺧﻴﺮﺍً ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ .

ﺳًﺠﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﻪ جميعها

اُبعد من القضاء عام 1962 لانه امر بالقبض علي وزراء ومسئولين في جرائم اخلاقية ايام انقلاب عبود.

اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قراراً بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة بعد ان اُبعد من القضاء ثم عاد بعد عام وسُمح له بالمزاولة.

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اُعتقل ثلاث مرات في عهد حكم عبود العسكري (1958 – 1964) كما اُعتقل وسُجن ايام حكم مايو العسكري (1969 – 1985) لمدد وصلت سبع سنوات في اوقات متفرقة.

اعتقلته سلطة الانقاذ لمدد تجاوزت ثلاث سنوات كان في معظمها في حبس انفرادي، واُعتقل لتاييده المحكمة الجنائية الدولية، غادر بعدها السودان في العام ٢٠٠٩ ليقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

شغل إخر ﻣﻨﺼﺐ له رئيسا للجبهة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ 2010 ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻛﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .

ﻛﻤﺎ شغل ﺃﻳﻀﺎً ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .

ينحدر من منطقة أرقو شمالي السودان، حصل على بكالوريوس القوانين جامعة الخرطوم.ماجستير القوانين جامعة نورث وسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)