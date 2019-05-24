التاريخ: 24-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة قرر بنك السودان المركزي فك حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير. وأشار منشور صادر من البنك المركزي عممه لكافة المصارف وفقاً لمصدر، بمخاطبة النيابة العامة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية منتصف الشهر الحالي بإلغاء حجز حساب فضل محمد خير. Advertisements واتهم فضل محمد خير حسب صحيفة السوداني، بتجاوزات في بنك الخرطوم وألقى القبض عليه، قبل أن تقرر النيابة العامة إطلاق سراحه بدفع مبالغ قاربت من 50 مليون دولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يفك حجز حساب رجل الأعمال فضل محمد خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.