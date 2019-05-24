ألقت نيابة مكافحة جرائم المال العام بولاية البحر الأحمر القبض على مدير جامعة البحر الأحمر بروفيسور أحمد عبد العزيز وعدد من المسؤولين بالجامعة ومدير شركة الموانئ الهندسية وناشر مجلة درة الساحل مدير عام صحيفة الفجر الولائية أحمد محمد طاهر عثمان وآخرين، ودونت في مواجهتهم حسب صحيفة السوداني، بلاغات تحت المواد (6) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية إلى جانب مواد من القانون الجنائي على خلفية تقارير المراجع العام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة المال العام ببورتسودان تلقي القبض على مدير جامعة البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.