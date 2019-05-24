الفريق شمس الدين كباشي: من حق قوى الحرية تبني التصعيد الثوري

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي إنه من حق قوى الحرية والتغيير تبني التصعيد الثوري إن كانوا يرون ذلك، وأضاف في تصريح لمصدر: “نحن لا نمنعهم من ممارسة حقوقهم الثورية”.

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وبشأن طرح قوى الحرية للرئاسة الدورية للمجلس السيادي قال كباشي حسب صحيفة السوداني “إن كان هذا رأيهم فليطرحوه في غرف التفاوض لقبوله أو رفضه”.

من جانبه علمت المصادر أن مقترح الرئاسة الدورية ضمن الخيارات في اللجنة الفنية لأجل إحداث اختراق عملية التفاوض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)