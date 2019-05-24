إطلاق سراح قيادات بالاتحادي الأصل بعد إيداعهم السجن

أعلنت أمانة التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن إطلاق سراح كل من مالك ضرار مقرر قطاع التنظيم، وأسامة حسونة أمين أمانة التنظيم، بعد إلقاء القبض عليهما وإيداعهما بالحراسة، لساعات وفق بلاغ بالرقم 1240 تحت المادة 183 بالقسم الشمالي أم درمان بسبب بلاغ كيدي ممن وصفوهم بفلول النظام السابق، على خلفية فتحهم أبواب دار الحزب لكل فئات اتحاد العمال الشرعي والمعلمين ولجان المقاومة، دعماً للحراك الشعبي.

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وقالت الأمانة في بيان لها حسب صحيفة آخر لحظة، أنه تم إطلاق سراحهما بالضمانة الشخصية، وذكر البيان أن مجموعة كبيرة من شباب الحزب احتشدت أمام القسم وهتفت “حرية سلام وعدالة”. في وقت أكدت الأمانة أن كل الخطابات التي تأتي من القاهرة باسم السيد محمد عثمان الميرغني غير حقيقية. وأعلن شباب الحزب انضمامهم للثورة والذهاب قدماً في تجديد الحزب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)