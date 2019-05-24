الشيوعي: تمسك (العسكري) بـ(السيادي) سيعزل السودان دولياً

قال الحزب الشيوعي: “إن تمسك المجلس العسكري الانتقالي بأن تكون له الرئاسة والأغلبية في مجلس السيادة سيؤدي إلى عزلة السودان في المجتمع الدولي والإقليمين، ولن يوفر الفرصة لتحقيق السلام في مناطق النزاعات والحروب”.

وأشار بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إلى أن تعنت المجلس العسكري يؤثر سلباً في إقامة دولة مدنية، وتحقيق أهداف الثورة في تصفية بقايا النظام البائد، وحل المليشيات التابعة للنظام، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، ورأي الشيوعي في بيانه أن المجلس العسكري امتداد للنظام السابق “لأنه أبقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة”.

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وجدد تمسكه بموقف قوى الحرية والتغيير أن تكون رئاسة وأغلبية مجلس السيادة مدنية تضم ممثلين لأقاليم السودان الستة، وامرأة، وأقلية من العسكريين تمثل رمزاً للوحدة في التنوع مع مراعاة خصوصية جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا البيان إلى تصعيد العمل السلمي من إضرابات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الديكتاتورية العسكرية، وإقامة البديل الديمقراطي والدولة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)