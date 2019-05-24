سلفاكير: الحرب لم تحقق غير الدمار ومعاناة المواطنين.. علينا الاصطفاف للتنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخميس، إن الحرب التي شهدتها بلاده خلال الأعوام الستة الماضية، “لم تحقق غير الدمار وزيادة معاناة المواطنين”.

وأضاف سلفاكير، في كلمة بمناسبة افتتاح مبنى وزارة الدفاع بالعاصمة جوبا (حضرها مراسل الأناضول)، إن الموارد التي تزخر بها البلاد يمكن أن يتم توظيفها لبناء أمة قوية ومتحدة.

وأضاف: “أهدرنا مواردنا في الحرب والقتال بما فيها الموارد البشرية، لقد كانت حربا عبثية، علينا التركيز على التنمية”.

وشدد على ضرورة اصطفاف الجميع خلف الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة، من أجل إعادة السلام والوحدة للبلاد.

وتابع: “علينا أن نعود إلى رشدنا، لقد قاتلنا بما فيه الكفاية ولم نجن شيئا، دعونا ننسَ كل ما يتعلق بالحرب، أناشد الجميع تنفيذ اتفاق السلام وتوظيف الموارد لمصلحة التنمية”.

وأكد سلفاكير التزامه بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع العام الماضي “حتى يرجع الناس إلى حياتهم العادية حيث الوحدة والمحبة”.