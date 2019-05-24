هذا لايستقيم ياعمر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قرأنا في الاسبوع الماضي أن لجنة مختصة نجحت في استرداد خمس وستون سيارة من قيادات البرلمان المحلول وان اللجنة المختصة بصدد استرداد المزيد من السيارات الأخرى لدى عدد من الأطراف نالتها بدون وجه حق في صورة من صور التجاوزات والفساد التي كانت رائجة ايام النظام البائد.

وقرأنا لاحقا أن رئيس مجلس الولايات المحلول السيد عمر سليمان قد رفض تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة (مرسيدس) بينما سلم أربعة سيارات أخرى وتمسك بالخامسة بحجة أنها مكافأة من الرئيس المعزول عمر البشير.

صحيفة الإنتباهة نقلت عن من وصفتها بالمصادر المطلعة إن رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس ، من جهة أخرى تبين للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة (بوكس)، وعدم تسليم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتواصل السياسي معتصم عبد الجليل سيارتين تخصان اللجنة.

انه خبر يفترض أن يدفع اللجنة المختصة الى المزيد من العمل وتكثيف جهودها لاسترداد حقوق الشعب المهدرة التي كان يتلاعب بها النظام البائد ومنسوبوه ، ونستغرب في تبرير السيد عمر سليمان رفضه تسليم المرسيدس الرئاسي ونسأله ما مشروعية هدايا ومكافآت الرئيس المخلوع لرموز نظامه واقطاب حزبه ، ونسأله ألم يكن من الأفضل لك تسليم السيارة دون تعنت ؟ فهاهو موقفك الغير منطقي يثير عليك الناس وهم يكتشفون انك كنت تحوز على خمسة سيارات فهل هذه هي العدالة التي تنادون بها ؟ وهل هذا هو شعاركم الدائم هي لله هي لله وهتافكم العالي لا لدنيا قد عملنا ؟ وهل ترى الأمر طبيعي أن تكون في يدك أموال الشعب هذه دون حياء وترفض الآن أن تسلمها ؟

ولاندري كيف يتجرأ محمد الامين خليفة ومعتصم عبد الجليل على الاستئثار باموال الشعب وعدم تسليمها لأهلها ؟ وهل تراهم اقتدوا بك يا ريس .

بئس الفعل فعلك وبئس الفعل فعلهما وليت الجهات المختصة تفلح في استرداد حقوق الشعب الضائعة والمنهوبة وما أكثرها .