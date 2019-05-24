وافتضح كذب الإمارات .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في العام 2018 خرج قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على التلفزيون ليقول إن هناك مرحلة جديدة وهامة قد أنجزها ابطال الجيش واللجان الشعبية باليمن وتتمثل هذه المرحلة الهامة في إدخال الطيران المسير كسلاح جديد وسيكون فاعلا في المعركة متوعدا دول العدوان بمفاجآت ستربكهم ، وانقسم معسكر السعودية والإمارات ومن شايعهم الى فريقين الاول ساخر من كلام السيد عبد الملك ولم يره الا نوعا من الاستهلاك المحلي الذي يهدف إلى تعزيز الروح المعنوية لقواته وأنصاره ، والفريق الثاني كان يتخوف من هذا الاعلان باعتبار أن أعداء السيد الحوثي قبل أصدقائه يشهدون له بالصدق والوضوح وأنه لايمكن أن يطلق الكلام على عواهنه وطالما أنه قال ما قال فيلزم تصديقه إلى أن يثبت العكس ، اما الجانب الرسمي في معسكر العدوان فلم يكن يكترث لما قاله السيد ورأوا فيه حديثا لايستحق التوقف عنده حتي اذا أعلن اليمنيون استهدافهم مطار ابو ظبي بطائرة صماد ثلاثة سارع الإماراتيون الى تكذيبهم ونفي روايتهم جملة وتفصيلا وعمدوا الى فضائياتهم فعملت على تشويه الحقيقة واقناع الناس بالكذبة التي انطلت على الكثيرين خاصة وأن ما أعلن عنه أبناء اليمن يكون مستبعدا باعتبار المسافة الجغرافية بيتهم وأبوظبي تقارب ال 1500 كيلو متر ،

ولكن وبحمده تعالى وتوفيقه نجح اليمنيون في ضرب مطار أبوظبي ومضوا في مقاومتهم غير مكترثين بكذب الامارات حتي اذا كشفت قناة المسيرة اليمنية قبل يومين تفاصيل جديدة عن هذه الحادثة جن جنون المعسكر كله وليس ابو ظبي فحسب ،

قناة المسيرة نشرت فيديو للحظة استهداف مطار أبو ظبي عبر طائرة مسيرة عام 2018 ،وتظهر في الفيديو طائرة دون طيار تنفجر في مركبة نقل للإمدادات داخل إحدى المنشآت.

وقامت بالاستهداف طائرة مسيرة من طراز صماد-3، مشيرة إلى أن الطائرة قطعت مسافة 1500 كلم قبل وصولها إلى مطار أبو ظبي.

وأكدت القناة أن الطائرة استهدفت مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1.

وهذا البيان اوضح كذب الإماراتيين وتفاهتهم ، ويفضح زيف الفضائيات التي تدور في فلكهم إذ أظهر هذا الفديو صورا واضحة جدا وتفصيلية للمطار والتفجير الذي وقع فيه ولم يستطع الإماراتيون قول شيء ولن يستطيعوا فقد اخرست قناة المسيرة ألسنتهم وفضحت اكاذيبهم .